Avec cette tournée, Sting propose un show impressionnant et dynamique qui reprendra ses chansons préférées, écrites tout au long de sa carrière qui est couronnée de 17 Grammy Awards, avec The Police et en solo.

L'artiste nous propose un voyage musical passionnant de 'Fields of Gold' en passant par 'Shape of my Heart', 'Roxanne' sans oublier ses plus beaux titres comme 'Englishman In New York,' 'Every Breath You Take', 'Message In A Bottle' et beaucoup d’autres.