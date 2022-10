Sting à Forest National : vos places pour le concert sold out sur Classic 21 !

Pour notre plus grand plaisir, Sting a annoncé une nouvelle tournée internationale intitulée My Songs qui le verra poser ses valises à Bruxelles le 17 octobre 2022 ! Pour l’occasion, il reprendra tous ses plus grands titres en live sur la scène de Forest National avec son groupe et Joe Sumner en special guest. Classic 21 vous propose de remporter vos places pour ce concert exceptionnel ce jeudi 13 octobre, tout au long de la journée !

Avec sa tournée My Songs, Sting propose un show impressionnant et dynamique qui reprendra ses chansons préférées, écrites tout au long de sa magnifique carrière couronnée de 17 Grammy Awards, avec The Police et en solo. Après une résidence de 6 concerts complets au London Palladium, My Songs a été qualifiée de "masterclass” par The Times et encensée par toutes les critiques internationales (Telegraph, The Guardian,..). "Sting est un performer talentueux avec un catalogue en or !". Il nous propose un voyage musical passionnant de 'Fields of Gold' en passant par 'Shape of my Heart', 'Roxanne' ou encore 'Demolition Man', sans oublier ses plus beaux titres comme 'Englishman In New York,' 'Every Breath You Take', 'Message In A Bottle' et beaucoup d’autres. Rendez-vous donc à Bruxelles le 17 octobre pour une soirée inoubliable !

Mise en vente des tickets à partir du vendredi 3 juin, 10h via livenation.be.