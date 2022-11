La soirée d'ouverture des Six Jours cyclistes de Gand a été marquée par la très lourde chute de Stijn Steels, qui a nécessité son abandon et des examens complémentaires à l’hôpital. Le coureur de Quick Step-Alpha Vinyl souffre d’une contusion pulmonaire, de trois côtes cassées et de deux vertèbres fracturées.

Dans son malheur, Stijn Steels a été informé qu’il ne devra pas être opéré, car ses fractures sont " propres et stables " : des soins, du repos et la revalidation suffiront…