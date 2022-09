Sticks d'or : Premiers sacres pour Tom Boon et Charlotte Englebert

Tom Boon a été récompensé pour la première fois de sa carrière par le trophée du Stick d'Or, couronnant le meilleur joueur de la saison en Division d'Honneur belge, dimanche soir lors d'une cérémonie au Château du Lac, à Genval. Âgé de 32 ans, l'attaquant du Léopold a devancé deux de ses équipiers chez les Red Lions, Cédric Charlier et Victor Wegnez, tous deux sociétaires du Racing de Bruxelles.



Charlotte Englebert a été sacrée chez les dames. La jeune milieu de terrain offensive du Racing de Bruxelles et des Red Panthers, 21 ans, a été préférée à sa coéquipière de l'équipe nationale Stephanie Vanden Borre et à l'ancienne Panthers Emilie Sinia, toutes deux sociétaires de la Gantoise.



Le joueur bruxellois a été plébiscité par ses pairs et les coachs de chaque équipe de DH de la saison 2021-2022. Il succède à Florent Van Aubel, sacré à quatre reprises, qui vient de quitter le championnat belge pour rejoindre le club néerlandais de Pinoké, à Amsterdam.

Souvent nommé, mais jamais consacré, Boon avait uniquement empoché le prix du meilleur espoir au terme de la saison 2008-2009. Le neveu de l'ancien président de la fédération belge Marc Coudron a, comme son oncle, fait ses débuts au White Star d'Evere avant de rejoindre Uccle Sport. Déjà redoutable dans les cercles adverses, Boon a poursuivi ensuite sa carrière au Racing qu'il a rejoint en 2009. Il y restera sept saisons, interrompues durant deux ans par un passage aux Pays-Bas, à Bloemendaal.

Tom Boon porte depuis 2019 les couleurs rayées rouges et blanches du Léopold. Régulièrement il termine en tête du classement des buteurs. La saison dernière, Boon a inscrit sur le terrain 44 buts en championnat, mais 18 lui ont été retirés sur le papier en raison d'une série de forfaits infligée au Léopold dans l'affaire d'un joueur argentin jouant sous visa touristique. Également meilleur buteur à la sortie du championnat 2020-2021, le Red Lions, porteur du numéro 27 depuis ses débuts, y avait totalisé 34 buts.

A son palmarès, le jeune papa note entre autres des médailles d'or aux JO de Tokyo (2021), à la Coupe du monde 2018 à Bhubaneswar et lors de l'Euro d'Anvers (2019). Il a participé à trois Jeux olympiques (5e à Londres 2012 et 2e à Rio 2016) et a décroché des médailles d'argent aux Euros de Boom (2013) et d'Amsterdam (2017) ainsi que le bronze à Amsterdam (2021). Boon est également nommé en compagnie d'Arthur De Slovver pour les FIH Hockey Stars Awards 2021-2022, dont les gagnants seront connus début octobre et dont les votes se clôturent vendredi.

Déjà nommée l'an dernier, lorsque Ambre Ballenghien avait été récompensée, la Namuroise d'origine s'était alors consolée en ramenant chez elle le trophée des espoirs. Étudiante en droit, Englebert possède déjà 37 capes à son actif avec les Red Panthers dont elle est devenue un pion essentiel dans l'effectif de Raoul Ehren en vue d'une qualification pour les JO de Paris en 2024. En 2021, elle a décroché le bronze avec la Belgique lors de l'Euro d'Amstelveen. Avec son club du Racing, qu'elle a rejoint à l'âge de 14 ans, elle a terminé à la 3e place du championnat 2021-2022, remporté par la Gantoise.

A titre individuel, et même si ces prestations ne rentraient pas en ligne de compte pour ce trophée, Englebert a été élue meilleure espoir, en juillet dernier, au terme de la dernière Coupe du monde, bouclée à la 6e place avec 4 buts à son actif, dont un très spectaculaire en barrages contre le Chili. Capitaine des Young Red Panthers, Englebert a mené les jeunes espoirs belges (U21) jusqu'en finale de l'Euro, disputé à Gand en août dernier, où elle fut désignée meilleure joueuse du tournoi, ne s'inclinant qu'aux shoot-outs devant l'Allemagne.

Englebert est également nommée pour les FIH Hockey Stars Awards 2021-2022 dans la catégorie espoirs de l'année, dont les gagnants seront connus début octobre et dont les votes se clôturent vendredi.