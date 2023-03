Stib : le réseau de la Stib fortement perturbé le vendredi 10 mars

La Stib s’attend à d’importantes perturbations sur son réseau le vendredi 10 mars en raison de la grève nationale dans la fonction publique, organisée en front commun syndical, prévient jeudi l’entreprise de transport public bruxelloise. Elle invite ses voyageurs à prévoir, dans la mesure du possible, une solution alternative aux transports publics pour leurs déplacements ce jour-là.

La Stib s’attend à une mobilisation importante de son personnel, indique-t-elle, quelques jours après le dépôt d’un préavis de grève par le front commun syndical. Les lignes de bus, tram et métro seront donc fortement perturbées, met-elle en garde. Dans la mesure du possible, l’entreprise concentrera ses efforts afin d’offrir une desserte sur les lignes principales et une couverture géographique la plus étendue possible.

La capacité du réseau sera toutefois limitée, les fréquences seront réduites et certaines lignes ne pourront pas être desservies, avertit-elle. La Stib, qui informera en temps réel ses passagers et usagères dès 06h00, les invite d’ores et déjà à prévoir des solutions alternatives pour leurs déplacements ce jour-là. De fortes perturbations sont également attendues sur les réseaux du Tec, de De Lijn et de la SNCB le 10 mars en raison de cette action de grève générale dans les secteurs publics.