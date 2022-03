Stib : la circulation des métros de la ligne 5 pas rétablie avant jeudi matin

La circulation des métros de la ligne 5 est interrompue jusqu’à mercredi soir, annonce la Stib sur son site Internet. Le trafic avait été interrompu lundi suite une fuite d'eau à la station de métro Pétillon qui a provoqué un déplacement des rails.

"Les métros 5 ne circulent donc pas entre Mérode et Delta", indique la Stib.

Contactée par la RTBF, Françoise Ledune, la porte-parole de la société des transports en commun bruxellois explique que "si tout va bien, la ligne sera rétablie jeudi matin. Les travaux sont assez importants. Il y a un grand trou au niveau de Pétillon qu'il a fallu reboucher. Nos équipes qui travaillent d'arrache-pied depuis lundi sont occupés à remettre les voies et les appareils de voies nécessaires à la circulation du métro."

Trois stations fermées

La société a dû réorganiser ses lignes et mettre en place des navettes. "L'affaissement s'est produit à la hauteur de Pétillon, ce qui a engendré la fermeture de trois autres stations de métro entre Mérode et Delta", c'est-à-dire Hankar, Thieffry et Boileau.

"Pour ce bout de ligne, on a mis en place une navette de métro, entre Herrmann-Debroux et Delta. C'est la meilleure façon de procéder parce que c'est un endroit où il y a beaucoup de trafic et qu'on va évidemment beaucoup plus vite en métro, même si c'est sur une seule voie, qu'en surface."

En surface, c'est cette fois une navette de bus qui circule entre Delta et Mérode. La Stib précise que cet incident n'a pas que des répercussions sur le trafic de la ligne 5 mais également sur les autres lignes du réseau métro.

Tous les détails sur les navettes mises en place sur stib.be.