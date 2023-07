STIB : des ascenseurs pour PMR aux stations de métro Madou et Jacques Brel

Les stations de métro Madou et Jacques Brel, en Région bruxelloise, sont désormais équipées d’ascenseurs, annonce Bruxelles Mobilité. Désormais, 55 des 69 stations (métro et prémétro) du réseau de la STIB sont équipées d’ascenseurs "afin d’accéder de plain-pied, sans rupture, de la surface jusqu’aux quais".

A la station Madou, ce sont deux ascenseurs qui ont été intégrés pour un coût de 2,6 millions d’euros. "L’un relie le niveau quai direction Arts-Loi et le niveau mezzanine. L’autre dessert le quai direction Botanique, la mezzanine et la voirie. Par manque de place, l’installation de celui-ci a nécessité d’acquérir des surfaces dans les parkings de la Commission Européenne. Les travaux se poursuivront jusque mi-2024 pour l’installation de portillons d’accès et dalles podotactiles", précise Bruxelles Mobilité.

Concernant la station Jacques Brel, il s’agit cette fois de l’intégration de trois ascenseurs. Le premier ascenseur assure la liaison entre la surface (niveau voirie) et la mezzanine (au -1). "Il jouxte directement l’accès à la station qui se situe à l’angle de la rue de Glasgow et du boulevard Jules Graindor. Les deux autres ascenseurs sont des ascenseurs internes qui relient la mezzanine à chacun des quais de la station (niveau -2). La pose des lignes de guidance podotactiles est en cours", ajoute Bruxelles Mobilité. Ce chantier a coûté 2,1 millions d’euros.

Quatre chantiers en cours

"Avoir l’ensemble de notre réseau STIB parfaitement accessible à tous les usager(e) s est pour nous une priorité", insiste Elke van den Brandt (Groen), ministre bruxelloise de la Mobilité. "Dans ce cadre, nous continuons à travailler d’arrache-pied pour poursuivre la transformation de toutes nos stations de métro et prémétro. Après Anneessens et Porte de Hal en novembre dernier, c’est au tour de Madou et Jacques Brel d’être maintenant accessibles aux personnes à mobilité réduite et déficientes visuelles. Cela sera aussi également utile à tous les autres usager(e)s, notamment les parents avec poussettes ou les personnes âgées. ​55 stations sont maintenant accessibles et nous continuons avec quatre chantiers en cours."

Lesquels ? Simonis, Horta, Albert et Parc. "Le permis d’urbanisme est obtenu pour Hôtel des Monnaies et des demandes de permis sont également introduites pour Boileau et Ribaucourt", conclut Bruxelles Mobilité dans un communiqué de presse.