Stewart Copeland, batteur de Police, partage une archive rare du groupe

Stewart Copeland avouait en septembre dernier avoué avoir été ému aux larmes quand il a vu le fils de Taylor Hawkins s’installer derrière la batterie pour reprendre "My Hero" des Foo Fighters avec le groupe.

Le jeune garçon de 16 ans a sans doute touché bon nombre de personnes présentes au concert en hommage à son père, Taylor Hawkins, dans le stade de Wembley.

De son côté, Stewart Copeland avait repris un peu plus tôt dans la soirée "Next To You" et "Every Little Thing She Does Is Magic" avec Dave Grohl car Taylor Hawkins admirait beaucoup le batteur de Police.