Stewart Copeland, batteur de Police, parle de ses prochains mémoires

Stewart Copeland, ancien batteur du groupe The Police, Curved Air et Gizmodrome, a partagé une nouvelle vidéo dans laquelle il parle de son prochain livre de souvenirs, Stewart Copeland’s The Police Diaries, qui doit être publié par Rocket 88 Books cet automne.

Stewart Copeland’s The Police Diaries raconte l’histoire des trois premières années du groupe, telle qu’elle est rapportée dans ses journaux originaux, et s’accompagne de photos classiques et inédites, ainsi que de bandes démo inédites d’enregistrements personnels.

"Comme dans la vie, il y a des divisions en classes, et dans ce cas, il y a trois versions du livre", explique Copeland. "Il y a le livre classique, normal. Ensuite, il y a la version Signature, où vous recevez votre livre, signé et numéroté, avec votre boîte à clapet, votre poster et un CD de mes démos brutes - strictement pour les oreilles robustes parce que c’est un peu moi à la guitare et tout ça."

"Et puis il y a l’Ultimate, où le champagne est encore plus pétillant, et vous obtenez tous les autres trucs, encore plus fantaisistes, un poster signé et imprimé avec votre nom ! Votre nom fera partie de l’histoire et sera chanté par les bardes du temps."

Retrouvez tous les détails sur ces différentes éditions ici.