Stevie Wonder, ce génie de la soul

Stevie Wonder, cette légende vivante de la soul qui fêtera son 73e anniversaire ce 13 mai, a vendu plus de 100 millions de disques. Il détient le record du musicien solo à avoir remporté le plus de Grammy Awards, une trentaine ! Avec une carrière riche de 60 ans et un talent inégalé, Stevie Wonder en impose toujours autant.

Troisième d’une famille de six enfants, Stevie Wonder naît avec un défaut dans l’alimentation de sa couveuse qui le rend aveugle. Un véritable survivant car la petite fille dans la couveuse d’à côté, elle, ne survivra pas. Très vite, il apparaît comme un enfant bourré de talent et signe son premier contrat avec le célèbre label noir de Détroit, Motown, à l’âge de 11 ans seulement ! La star "Little Stevie" est née, générant 30 millions de dollars avec ses premiers albums.

Le documentaire se penche sur l’importance de Stevie Wonder dans l’histoire de la pop, sa créativité, sa liberté, sa sincérité et sa générosité, l’avant-gardisme dont il a fait preuve dans les années 70 en expérimentant et en introduisant l’électro dans le rhythm and blues, mais aussi sur son activisme politique, son hommage à Martin Luther King et l'engagement du chanteur contre l’apartheid ainsi que son soutien sans faille à Barack Obama.

"Aussi longtemps que vous aurez de l’amour dans votre cœur, vous gagnerez toutes les batailles." Stevie Wonder

Dans des extraits d’interviews de Berry Gordy, le fondateur du label Motown, de la chanteuse Martha Reeves qui parle leur improbable première rencontre, le journaliste musical Barney Hoskins, Macy Gray, qui a repris intégralement son incroyable album Talking Book, le pionnier de la musique électronique Robert Margouleff… tous racontent son talent exceptionnel et l’influence qu’il a eue sur d’autres artistes. Et avec aussi, bien sûr, des fragments d’interviews de Stevie lui-même.

