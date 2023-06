Stevie Ray Vaughan, Dire Straits et Lynyrd Skynyrd dans Soundtrack sur Classic 21

Dans Soundtrack sur Classic 21, Laurent Debeuf propose ce dimanche de revenir sur l’album Texas Flood du regretté Stevie Ray Vaughan, 40 ans après sa sortie.

Après avoir joué dans plusieurs groupes, l’artiste forme à la fin des années 70 le groupe Double Trouble, composé de Tommy Shannon à la basse et Chris Layton à la batterie. Produit par le légendaire producteur et découvreur de talents : John Hammond Sr*, Texas Flood le premier LP de Stevie Ray Vaughan est enregistré en moins d’une semaine. Le guitariste-chanteur, auteur, compositeur et son groupe passeront exactement 3 jours en studio. Signé sur Epic Records, cet album retournera littéralement le monde du Blues-Rock.

Laurent Debeuf reçoit également Laurent Rieppi pour évoquer les 45 ans de l’album Dire Straits.

Dire Straits est le premier album studio du groupe, publié le 9 juin 1978. L’album contient le tube "Sultans of Swing", qui a atteint la quatrième place du Billboard Hot 100 et la huitième place du UK Singles Chart. L’album a atteint la première place des classements d’albums en Allemagne, en Australie et en France, la deuxième place aux États-Unis et la cinquième place au Royaume-Uni. Dire Straits a ensuite été certifié double disque de platine aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Dans Micro-Sillon, Walter De Paduwa nous parle du premier album de Lynyrd Skynyrd (pronounced ‘leh-nerd ‘skin-‘nérd).