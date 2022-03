Stevie Nicks souhaite "le pire" au président Vladimir Poutine

Stevie Nicks a écrit cette lettre suite à un autre post qu’elle avait partagé un peu plus tôt en comparant le président à Adolph Hitler :

"À 4 heures du matin, un ami et moi avons envoyé un message à une dame en Ukraine qui nous a envoyé une belle boîte peinte à la main – pour la remercier à nouveau et prendre de ses nouvelles après avoir regardé les informations toute la nuit – elle a immédiatement répondu qu’elle était à la maison et toujours bien…"

"À 4 h 45, elle nous a répondu qu’elle essayait maintenant de s’échapper ; ça a tout changé. Maintenant, je connais quelqu’un, une personne innocente, qu’on prive de liberté. Je pleure depuis. Ma mère m’a dit après la tragédie du 11 septembre – n’oublie pas pourquoi ton père et moi nous sommes battus ; ne l’oubliez pas… (je suis contente qu’elle ne soit pas là pour voir ça)."

"C’est Hitler qui revient nous hanter. En une soirée – jusqu’à présent, tout un pays souverain a été envahi de plein fouet. Comment ose-t-il. Mon cœur est brisé pour notre nouvelle amie – et pour le peuple ukrainien – je suis tellement, tellement désolée. Je prie pour eux et leur envoie tout mon amour".

On ne compte plus les artistes qui s’expriment autour de la guerre en Ukraine, Dee Snider, le chanteur de Twisted Sister, a par exemple expliqué qu’il approuvait totalement l’usage du hit "We’re not gonna take it", de son côté Elton John a exprimé son désarroi face au "cauchemar" auquel les Ukrainiens font face en ce moment et David Gilmour a demandé aux soldats russes d’arrêter de soutenir leur président Vladimir Poutine. Le groupe italien Måneskin est quant à lui incertain quant à la prochaine tournée européenne à cause de ce conflit.

Beaucoup d’artistes suppriment également leur passage en Russie en guise de soutien à l’Ukraine, comme Green Day, Iggy Pop, Nick Cave & the Bad Seeds, Bring Me The Horizon et Slipknot.