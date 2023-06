Stevie Nicks sortira une compilation de raretés et d’inédits

Cette sélection balayera sa carrière solo avec des titres encore jamais entendus. Sortie du box ce 28 juillet.

Ce box intitulé Complete Studio Albums & Rarities s’étendra sur 10 CD’s et contiendra les quatre albums solo Rock a Little (1985), The Other Side of the Mirror (1989), Street Angel (1994), et Trouble in Shangri-La (2001) en versions remasterisées et chaque fois accompagnés d’une sélection de raretés liée à chaque disque.

Il existera aussi une version 16 Lp’s du même coffret en " crystal-clear vinyl " limitée à 3000 exemplaires. Cette version contiendra aussi l’album In Your Dreams pour la première fois en vinyle.

Sinon, ce coffret, peu importe les versions, comportera des faces B, des titres enregistrés pour le cinéma et la télévision, de même que la reprise de Buffalo Springfield avec " For What It’s Worth ", sortie la plus récente de Stevie Nicks.