Stevie Nicks regrette d’avoir posé seins nus sur la pochette de l’album "Buckingham Nicks"

Stevie Nicks et Lindsey Buckingham se sont rencontrés pour la première fois alors qu’ils étaient adolescents, lors d’une fête à San Francisco en 1966. Ils ont chanté pour la première fois ensemble – une reprise de The Mamas & The Papas, "California Dreamin'" – ce même soir, ce qui a marqué le début d’une collaboration musicale qui allait durer -non sans tensions considérables - pendant des décennies, d’abord au sein du groupe de hard rock Fritz, puis sous le nom de Buckingham Nicks, et enfin au sein de Fleetwood Mac.

Le duo ne se serait peut-être pas retrouvé au sein de Fleetwood Mac si Polydor, qui a publié l’album éponyme Buckingham Nicks en 1973, ne les avait pas laissés tomber après que l’album se soit mal vendu. Une décision prise après que Nicks, alors âgée de 25 ans, a été contrainte d’apparaître seins nus aux côtés de Buckingham sur la pochette de l’album.

Interviewée par le magazine MOJO 40 ans après les faits, Stevie Nicks regrette toujours d’avoir été convaincue de participer à la séance photo.

"Je suis en fait assez pudique", a-t-elle déclaré au journaliste James McNair. "Alors quand ils ont proposé de photographier Lindsey et moi nus, je n’aurais pas pu être plus terrifiée que si vous m’aviez demandé de sauter d’un train en pleine vitesse. Lindsey m’a dit : 'Oh, allez, c’est de l’art. Je me suis dit : "Qui êtes-vous ? Vous ne me connaissez pas ?"

"J’ai dépensé mes 100 derniers dollars pour acheter un magnifique chemisier en chiffon peint à la main qui s’enroulait et se nouait, et Jimmy Wachtel, le frère de Waddy, mon guitariste de longue date, a pris un tas de photos de nous avec moi portant ce chemisier. Mais ensuite, on m’a dit : " OK – maintenant sans la blouse ". Je ne pouvais plus respirer. Mais je l’ai fait parce que je me sentais comme un rat dans un piège".

Elle a révélé que ses parents n’avaient pas été très impressionnés lorsqu’elle leur avait montré la pochette de l’album, mais que la réaction de son père lui avait donné une leçon de vie.

"Je l’avais ramenée à la maison pour la leur montrer, parce que je ne voulais pas qu’ils soient pris par surprise", dit-elle. "Mais j’ai été distraite par une opération pour un kyste ovarien et j’ai gardé la photo sous mon lit pendant cinq semaines, alors que j’étais en convalescence à la maison. Lorsque le disque est sorti et que j’ai vu mon père, il m’a dit : "Pourquoi n’as-tu pas dit non, Stevie ?" J’ai répondu : "Papa, je ne sais pas. Je n’avais pas l’impression d’avoir le choix – je suis vraiment désolée. Il m’a dit : "D’accord, passe à autre chose. Mais tu as toujours le choix. J’ai appris une grande leçon ce jour-là."

Malgré les succès ultérieurs de Stevie Nicks et Lindsey Buckingham, l’album Buckingham Nicks n’a toujours pas été remastérisé commercialement ou publié en version numérique.