Stevie Nicks : "Il n’y a aucune raison pour que Fleetwood Mac se réunisse après la mort de Christine McVie"

Stevie Nicks a fait écho aux commentaires de Mick Fleetwood, déclarant qu’il n’y avait "aucune raison" de réunir Fleetwood Mac après la mort tragique de son amie Christine McVie.

Nicks a été interrogée sur la possibilité d’une nouvelle tournée de Fleetwood Mac lors d’une interview avec Vulture à propos de sa nouvelle poupée Barbie, et a expliqué pourquoi le groupe ne pouvait pas "aller plus loin" après s’être réuni en 2018 et 2019 pour une tournée du 50e anniversaire avec Neil Finn et Mike Campbell en remplacement de Lindsey Buckingham.

"Quand Christine est morte, j’ai eu l’impression qu’on ne pouvait pas la remplacer", a déclaré la chanteuse. "Sans elle, qu’est-ce que c’est ? Vous voyez ce que je veux dire ? Elle était comme mon âme sœur, mon âme sœur musicale, et ma meilleure amie avec laquelle je passais plus de temps qu’avec n’importe laquelle de mes autres meilleures amies en dehors de Fleetwood Mac. Christine était ma meilleure amie."

Mentionnant une fois de plus que la chanson "You’re on Your Own, Kid" de Taylor Swift l’a aidée à faire le deuil de Christine McVie, Stevie Nicks a rappelé qu’elle et son amie étaient "seules" au sein de Fleetwood Mac. "Nous nous protégions mutuellement", a-t-elle déclaré. "Qui vais-je regarder à droite et qui ne sera plus derrière l’orgue Hammond ? Lorsqu’elle est morte, je me suis dit que nous ne pouvions pas aller plus loin. Il n’y a aucune raison de le faire."

Comme elle l’explique, le set du groupe aurait également dû changer radicalement. "Et ses chansons, vous les enlevez toutes", dit-elle. "Christine était la pop star. Elle a écrit tous ces tubes super pop. Aucun d’entre nous ne pouvait écrire ces chansons. Ce qui se passerait, c’est que nous devrions retirer les chansons, comme nous l’avons fait lorsqu’elle s’est retirée pendant 18 ans. Nous ne pouvions pas recréer ces chansons. Nous sommes donc devenus un groupe beaucoup plus hard-rock".

Christine McVie est décédée le 30 novembre 2022 d’une attaque cérébrale. Stevie Nicks lui a rendu hommage ce jour-là avec une note manuscrite citant la chanson "Hallelujah" de Haim.