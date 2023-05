Stevie Nicks félicite Sheryl Crow pour son intronisation au Rock & Roll Hall of Fame

Stevie Nicks a accueilli Sheryl Crow au Rock and Roll Hall of Fame mercredi soir avec une belle note adressée à sa "compagne d’intronisation".

S’adressant à sa "très chère Sheryl" dans un post Instagram, la chanteuse de Fleetwood Mac a suggéré qu’elle avait prophétisé le moment, en écrivant : "Oui, vous pouvez me qualifier de médium ~ j’ai écouté la radio Sheryl Crow sur Pandora pendant les 4 derniers jours."

Stevie Nicks, qui a été intronisée au Rock and Roll Hall of Fame en 2019, a tenu à saluer ce moment historique. "Félicitations, Miss Crow pour votre prochaine intronisation au Rock and Roll Hall of Fame ~ Je suis si fière de vous ~ C’est un club d’élite pour nous, les femmes. Je l’ai appris à 4 heures du matin et j’ai dû danser dans ma chambre pour toi. A bientôt sur la route ! Je t’aime, Stevie".