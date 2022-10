Stevie Nicks et Dave Stewart (Eurythmics) unissent leurs talents pour l’Ukraine

Serhii Babkin, coauteur du titre est honoré de cette collaboration : "Je suis très reconnaissant à Dave Stewart, à Boris Grebenshchikov et à Stevie Nicks de leur soutien à l’Ukraine. Aujourd’hui, le peuple ukrainien souffre tellement à cause de la guerre que la Russie a déclenché. Je veux exprimer non seulement cette douleur terrible, mais aussi un espoir. Avec ma partie de la chanson, je veux dire : Ce ne sera pas toujours comme ça. C’est un combat cruel entre le Bien et le Mal, la Lumière et les Ténèbres. Et la Lumière prévaudra, je le crois vraiment ! "

Les bénéfices iront à l’initiative Global United24 du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Autres actualités pour la chanteuse de Fleetwood Mac : elle proposait la semaine dernière un nouveau single, reprise d’un classique signé Stephen Stills, et s’est vue rejointe sur la scène du festival Ohana par Eddie Vedder (chanteur de Pearl Jam) le 30 septembre, pour interpréter "Stop Draggin’My Heart Around".