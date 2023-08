Stevie Nicks a réagi à la série "Daisy Jones & The Six", inspirée de l’histoire de son groupe Fleetwood Mac

Librement inspirée de Fleetwood Mac, la série adaptée du roman à succès de Taylor Jenkins Reid raconte l’ascension et la chute d’un groupe fictif dans les années 1970. Mené par les chanteurs Daisy Jones (interprétée ici par Riley Keough) et Billy Dunne (Sam Claflin), le groupe connaît d’âpres disputes, des tensions en dehors de la scène et d’incroyables succès.

Christine McVie est décédée fin novembre 2022, à l’âge de 79 ans. Les causes de sa mort n’ont pas été révélées à l’époque, une déclaration de sa famille indiquant seulement qu’elle était "décédée paisiblement" à l’hôpital "à la suite d’une courte maladie".

En avril de cette année, on a appris que son décès serait principalement dû à un accident vasculaire cérébral ischémique. Selon le certificat de décès, la musicienne avait également été diagnostiquée avec une "tumeur maligne métastatique d’origine primaire inconnue", ce qui signifie que des cellules cancéreuses avaient été détectées dans son corps mais qu’il était impossible de déterminer leur origine.

En février dernier, Mick Fleetwood a évoqué la possibilité que Fleetwood Mac se produise à nouveau en concert après la mort de McVie :"Pour le moment, je pense qu’une ligne a été tracée dans le sable avec la perte de Chris. Je dirais qu’on en a fini, mais nous avons déjà dit cela par le passé. Enfin pour le moment, c’est inimaginable".

Le mois dernier, Fleetwood Mac a annoncé la sortie prochaine d’une version live de leur album phare de 1977, Rumours. Rumours Live sortira le 8 septembre et propose des enregistrements réalisés lors d’un concert au Forum de Los Angeles, auquel près de 20.000 fans ont assisté le 29 août 1977. Il s’agissait de l’un des trois concerts donnés au Forum, à la fin de la tournée de promotion de l’album sorti plus tôt dans l’année.