Steven Zhang sur l’avenir de Lukaku à l’Inter : "Nous devons parler avec Chelsea"

Où va s’écrire l’avenir de Romelu Lukaku ? L’attaquant est toujours sous contrat avec Chelsea jusqu’en 2026 mais il ne se voit pas retourner à Londres. Sa préférence va vers l’Inter Milan dont il a porté les couleurs cette saison.



Le problème est principalement financier. Les Blues pour arracher Big Rom à… l’Inter ont signé un gros chèque (113 millions €). Les dirigeants anglais ne lâcheront pas le Diable sans récupérer une partie de leur investissement. Cette saison, la solution d’un prêt payant a contenté tout le monde. Pas sûr que cela soit encore le cas cet été.



Du côté de la direction nerazzurri, on n’est pas insensible au souhait du joueur de prolonger son séjour à Milan. "Il a montré un grand attachement à l’Inter, c’est un gars incroyable. Il a un contrat avec Chelsea, donc nous devrons parler avec eux pour comprendre ce qu’il faut faire", a déclaré le Président Steven Zhang, dans la foulée de la finale de Ligue des Champions, perdue face à City.



Le patron du club lombard veut conserver une équipe compétitive et espère donc garder ses meilleurs joueurs. Zhang sait ce qu’un Lukaku en forme peut apporter. Malgré une saison tronquée par les blessures et un temps de jeu limité, l’attaquant formé à Anderlecht a inscrit 14 buts. Comme Dzeko, mais avec plus de 33% de minutes en moins au compteur. Seul Lautaro Martinez (28) a fait mieux.