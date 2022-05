Steven Tyler doit se faire soigner, Aerosmith annule sa résidence à Las Vegas

Aerosmith a décidé d'annuler la résidence prévue à Las Vegas dès cet été pour laisser du temps à Steven Tyler, le frontman, de suivre un programme de désintoxication.

La série de dates devait débuter le 17 juin et se prolonger jusqu'au 11 décembre. On savait déjà que le groupe ne viendrait pas en Europe et c'est Sabaton qui a repris le créneau laissé libre dans l'affiche du Graspop Metal Meeting le 19 juin à la place d'Aerosmith.

Mais ce 24 mai, on apprend que Steven Tyler doit faire face à une nouvelle addiction aux anti-douleurs, dont il avait eu besoin après son opération au pied mais qui l'ont fait replonger, malgré plusieurs années de sobriété.