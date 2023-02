Steven Tyler d’Aerosmith : le procès pour agression sexuelle aura lieu

Steven Tyler, le leader d’Aerosmith, est officiellement accusé dans un procès lié à l’agression sexuelle présumée d’une mineure. Julia Misley, anciennement connue sous le nom de Julia Holcomb, est la plaignante dans le procès, qui porte sur des accusations d’agression sexuelle et d’infliction intentionnelle de détresse émotionnelle.

Dans le procès, Misley prétend que Steven Tyler l’a contrainte et convaincue que leur relation de trois ans, qui a commencé en 1973, était une "histoire d’amour romantique". Misley a déclaré dans un communiqué de presse qu’elle espérait que le procès exposerait la nature corrompue de l’industrie du divertissement, et demanderait des comptes à ceux qui ont exploité et permis l’exploitation.

L’avocat de Mme Misley, Jeff Anderson, a ajouté que l’industrie de la musique "a autorisé, protégé et profité de la violence pendant des décennies. Il est temps de faire face à la musique. Il est temps de faire la part des choses".

Le frontman d’Aerosmith n’a pas encore fait de commentaires.

Le 30 décembre dernier, l’affaire avait été partagée dans les medias, et Julia Holcomb avait porté plainte. Le procès est donc maintenant officialisé.

Vous trouverez ici tous les points de discorde entre les deux partis, et tout ce dont Steven Tyler est accusé.

Parmi ceux-ci, la plaignante explique qu’elle était enceinte du fils de Tyler en 1975, alors qu’elle avait 17 ans, mais qu’elle s’est fait avorter après que Tyler ait insisté pour qu’elle interrompe sa grossesse à la suite de l’incendie d’un appartement. Dans son argumentation, il a invoqué l’inhalation de fumée et le manque d’oxygène pour le bébé. Pourtant, selon la plainte, un professionnel de la santé lui a dit que le bébé à naître n’avait pas été impacté par l’incendie.