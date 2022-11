Steven Tyler d’Aerosmith et Eminem partagent la scène

Dans la lignée du duo inattendu entre Dolly Parton et Judas Priest lors de la cérémonie annuelle du Rock and Roll Hall of Fame, évoquons aussi celle de Steven Tyler, chanteur d’Aerosmith, avec Eminem et Ed Sheeran.

Lors de sa performance après avoir reçu sa récompense, Eminem a été rejoint par Steven Tyler pour le titre de 2002 " Sing For The Moment ", qui contient un sample du hit d’Aerosmith, " Dream On ".