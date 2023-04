Steven Tyler d’Aerosmith demande un non-lieu dans le procès pour abus sexuel présumé sur mineure

À la fin de l’année dernière, Steven Tyler d’Aerosmith a été cité dans un procès pour agression sexuelle présumée d’une mineure. Le chanteur demande aujourd’hui un non-lieu vu que la plaignante aurait donné son consentement à l’époque.

L’affaire, qui se déroule actuellement devant la Cour supérieure de Torrance, porte sur une relation de trois ans entre le chanteur d’Aerosmith et une jeune fille qu’il aurait rencontrée à l’âge de 16 ans, en 1973. Les détails du dossier correspondent également aux événements décrits dans les Mémoires de Tyler, dans lesquelles il se souvient avoir failli choisir une "épouse adolescente " : "J’avais 26 ans et elle était à peine en âge de conduire et très sexy, je suis tombé follement amoureux d’elle".

La plaignante s’est manifestée après la levée temporaire du délai de prescription dans l’État de Californie, déclarant que sa vie avait été "brisée" à la suite de la publication du livre de Steven Tyler, qui, selon elle, décrivait la relation amoureuse "abusive" comme "une relation romantique et amoureuse" sans qu’elle en ait été informée.

Comme le rapporte CBS, dans le nouveau dossier de Steven Tyler, ses avocats soutiennent qu’il devrait bénéficier de l’immunité, sur la base d’un consentement présumé de la part de la plaignante et du fait qu’il était son tuteur légal à l’époque. Ils décrivent ses actions comme "légitimes, justifiées et de bonne foi", et ajoutent que la plaignante n’a pas "subi de préjudice ou de perte en raison d’un acte ou d’une omission de la part de (Tyler)", et qu’elle n’a donc pas droit à des dommages-intérêts.

Julia Misley, anciennement connue sous le nom de Julia Holcomb, est la plaignante dans ce procès, qui porte sur des accusations d’agression sexuelle et d’infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Misley a déclaré dans un communiqué de presse qu’elle espérait que le procès exposerait la nature corrompue de l’industrie du divertissement, et demanderait des comptes à ceux qui ont exploité et permis l’exploitation. L’avocat de Mme Misley, Jeff Anderson, a ajouté que l’industrie de la musique "a autorisé, protégé et profité de la violence pendant des décennies. Il est temps de faire face à la musique. Il est temps de faire la part des choses".

Vous trouverez ici tous les points de discorde entre les deux partis, et tout ce dont Steven Tyler est accusé.

Parmi ceux-ci, la plaignante explique qu’elle était enceinte du fils de Tyler en 1975, alors qu’elle avait 17 ans, mais qu’elle s’est fait avorter après que Tyler ait insisté pour qu’elle interrompe sa grossesse à la suite de l’incendie d’un appartement. Dans son argumentation, il a invoqué l’inhalation de fumée et le manque d’oxygène pour le bébé. Pourtant, selon la plainte, un professionnel de la santé lui a dit que le bébé à naître n’avait pas été impacté par l’incendie.