Steven Spielberg et sa passion pour les extraterrestres

C'est bien connu, Spielberg et la science-fiction, c'est une grande histoire d'amour ! Il suffit d'évoquer "La Guerre des Mondes", "Super 8", "Men In Black" ou encore le fabuleux "E.T., l'extraterrestre" pour confirmer cela ! Et parmi ces différents films cités, un point commun saute aux yeux : les extraterrestres. Le premier de cette liste est Rencontres du 3e type, diffusé ce mercredi 22 février à 20h40 sur La Trois.