Steven Soderbergh, réalisateur de Ocean's Eleven, sort une web-série de science-fiction

"Command Z" est la nouvelle web-série absurde et loufoque du réalisateur d’Ocean’s Eleven, Steven Soderbergh. C’est directement sur son site internet "Extension 765" que les huit épisodes sont sortis le lundi 17 juillet dans le plus grand secret. Il vous faudra débourser 7,99 dollars pour y avoir accès. Une partie des recettes est reversée à deux associations selon le site. Une pour la protection de l’environnement et l’autre pour combattre la désinformation.

L’histoire suit une équipe improbable chargée de sauver le monde. Michael Cera devient une intelligence artificielle scientifique dans un futur alternatif qui a pour but de sauver l’humanité. Il est accompagné de ses trois coéquipiers (Roy Wood Jr, Chloé Radcliffe et JJ Maley) pour effectuer les voyages dans le temps afin de bien mener sa mission.

Ils sont envoyés dans le passé à travers le trou de ver situé à l’intérieur d’un sèche-linge et se glisseront dans les esprits de plusieurs humains en 2023 pour changer le cours de l’histoire afin d’améliorer le futur.

"C'est historique, littéralement", déclare le personnage. "Nous allons plonger dans le passé pour y apporter des corrections essentielles qui, à leur tour, rendront l'avenir, notre présent actuel, plus vivable, plus juste et plus décent pour tout le monde. Nous revenons au moment que j'ai déterminé comme étant le dernier point d'inflexion de l'Amérique. En 2023".

Cette série s’inspire du livre de Kurt Andersen publié en 2020, qui a collaboré au scénario. L’histoire retraçait les conséquences sur les inégalités de nos sociétés causées par les choix politiques et économiques depuis les années 1970.

Ce n'est pas le seul projet de Soderbergh cette année. Il produit et réalise la série "Full Circle", diffusée depuis le 13 juillet sur Max aux Etats-Unis. Une enquête sur un enlèvement raté à New-York qui fait ressortir plusieurs secrets de longue date. Claire Danes et Timothy Olyphant sont à l’affiche. La série attend encore de trouver un diffuseur francophone.