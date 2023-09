Steven Defour sur les Diables Rouges : " Les Diables actuels peuvent faire mieux que notre génération dorée… et gagner un trophée "

Alors que la génération Tedesco retrouve cette semaine la route qualificative vers l’Euro 2024, l’ex-médian des Diables Rouges (aujourd’hui coach de Malines) juge avec confiance la relève nationale. Selon lui, le football belge est loin d’être mort malgré la fin de la génération dorée.

84 sélections, dont 52 caps (2 buts), et la participation à deux grands tournois (Mondial 2014 et Euro 2016) : Steven Defour a connu la renaissance du football belge après les années-galère… puis surtout l’émergence de la génération dorée des Vincent Kompany, Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku et Thibaut Courtois.

" Kevin De Bruyne et Eden Hazard sont sans doute les deux meilleurs joueurs avec qui j’ai évolué " explique l’actuel T1 malinois : " Mais je pense aussi que la génération actuelle regorge de talents. Le mérite de notre génération dorée est d’avoir placé la Belgique sur la carte internationale du foot. À mon époque, quand j’ai été sélectionné en 2006, tous les internationaux jouaient en Belgique. C’est Vincent Kompany qui a ouvert la voie en signant à Hambourg. Puis il y a eu Jan Vertonghen et Toby Alderweireld à Tottenham, qui ont ouvert la porte pour tous les autres qui ont suivi en Premier League. Axel Witsel et moi, on a rejoint le Portugal. Le footballeur belge est devenu très recherché, c’est devenu un vrai produit de haute qualité. Les salaires ont aussi suivi et aujourd’hui nos jeunes s’arrachent à prix d’or. Des pépites comme Arthur Vermeeren et Mandela Keita à l’Antwerp sont de bons exemples. Le petit Vermeeren, d’ailleurs, il me fait penser à moi quand j’étais jeune (clin d’œil) : il est promis à un grand avenir… mais il doit confirmer évidemment. "