Steven Defour face au Standard, pour ses débuts comme T1 malinois

Il y aura une différence entre le football défensif de Buijs et son style, direct, estime Defour. "Je suis moi et Danny était une autre personne. Je vais occuper ce poste de la manière dont je pense que je dois le faire. J'ai aussi un T2 très expérimenté (Fred Vanderbiest, ndlr). J'ai une idée de ce que je veux mettre en place. Nous ferons tout pour que les joueurs commencent le match de mercredi (contre le Standard, ndlr) aussi bien que possible."

Alors que Defour n'avait pas l'ambition de devenir entraîneur principal l'an passé, cela a changé, a-t-il confié. Notamment grâce à son 'remplacement' durant la suspension de Buijs. "À un moment donné, j'ai senti que c'est quelque chose que je voulais faire un jour", a déclaré l'ancien Diable Rouge.