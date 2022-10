Steven Defour devient l’entraîneur du KV Malines suite au licenciement de Danny Buijs

Steven Defour passe un cap dans sa reconversion d’entraîneur. Le KV Malines a officiellement viré Danny Buijs suite au début de saison décevant des Malinois. C’est Steven Defour, son assistant, qui prendra les rennes du Malinwa, son club de coeur où il a mis un terme à sa carrière de joueur.

Danny Buijs, 40 ans, avait quitté le FC Groningue, où il est resté en fonction quatre ans, pour prendre la succession de Wouter Vrancken sur le banc malinois l'été dernier. Sous la direction du Néerlandais, Malines, qui a perdu ses trois derniers matches, n'a pris que 11 points en 12 matches cette saison, pointant au 13e rang de la Pro League.

"Il y a suffisamment de qualité dans ce groupe de joueurs, même si les résultats et la façon de jouer ne le montrent peut-être pas. Steven se concentre maintenant sur les matchs contre le Standard (mercredi) et Eupen (samedi) et restera ensuite entraîneur-chef", a déclaré le directeur malinois Gert Van Dyck.

Steven Defour, ex-adjoint de Buijs, fait lui-même face à un grand défi pour sa première en tant que T1 et a réagi peu de temps après sa nomination : "Je suis vraiment impatient d’y être. Devenir entraîneur dans le club de mon cœur est bien sûr un rêve. J’accepterai pleinement le défi avec ce groupe de joueurs."