Steven Defour (coach Malines) sur le Gril : "Quand tu signes comme coach, tu signes aussi ton C4"

On l’avait découvert, milieu des années 2000, ado et boutonneux. Boule à zéro et bouc invasif, Steven Defour porte fier, aujourd’hui ses 35 balais. Il a retrouvé Malines, le club de son cœur, qu’il avait quitté, contraint et forcé, lors de la faillite de 2002. Casé dans une famille d’accueil de Genk, puis Soulier d’Or et capitaine du Standard double champion, Defour s’était juré de boucler la boucle derrière les anciennes Casernes. Chose faite : comme joueur d’abord, T3 ensuite… et T1 depuis octobre dernier.

" J’adore ce club, je donnerais tout pour lui… " murmure Steven Defour. " Mais je connais aussi les limites du Kavé : nous avons le plus petit budget de l’élite… car même le RWDM a plus d’argent que nous. Ça ne me dérange pas : derrière les cinq ou six grands clubs, on va tous devoir se battre cette année. Car avec trois descendants potentiels, ça va être chaud ! Mais je suis dans une position de luxe : je veux aider mon club… même si je sais bien que comme coach, quand on signe son contrat, on signe en même temps son C4 (clin d’œil). C’est la logique du système : quand un club perd cinq fois, on ne peut pas virer 15 joueurs… alors on vire le coach ! C’est pour ça que je ne fais pas de plan de carrière. Ça ne sert à rien : en quelques semaines, tout peut s’écrouler. "