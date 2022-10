Steven Defour agacé par les critiques sur Hazard : "Eden est une icône du football belge, il faut le laisser tranquille"

Et l’ancien joueur du Standard, de Porto ou d’Anderlecht de se focaliser sur le "cas" Eden Hazard. "Il faut le laisser tranquille. Il faut le faire jouer, lui donner confiance. Je n’ai pas dit qu’il devait être titulaire. Il faudra voir ce qu’il va se passer au Real. Eden a eu une période très difficile au Real, il a eu des blessures. Mais je pense que quand Eden aura la confiance du coach, de ses équipiers – parce que tout le monde sait que c’est un joueur important - peut-être qu’il peut grandir dans le tournoi. Il manque simplement de rythme."



Sur la sortie en boîte du capitaine des Diables entre les deux matches, Defour a aussi un avis tranché. "Il ne fait rien de mal. Il est dans une boîte peut-être qu’il est resté une heure ou une demi-heure. Où est le problème ? Il avait un jour de libre. S’il avait été chez lui et qu’il était allé dormir à 3 heures du matin ? Et qu’il avait bu de l’alcool ? Personne ne l’aurait su ! Quand il jouait à Chelsea et qu’il était à son top niveau, il a fait la même chose. Et personne n’a rien dit. Avec les réseaux sociaux tout prend vite beaucoup d’ampleur. Ça me rend triste que les gens montrent ce genre de choses. Eden c’est quelqu’un qui travaille beaucoup, c’est une bonne personne. Et on le tue gratuitement comme ça. En fait ça m’agace. Il y a des gens, des analystes qui le descendent alors qu’ils l’encensaient il y a quelques années. Je trouve que c’est de l’acharnement. Eden est une icône du football belge. Il faut le laisser tranquille", insiste Defour.