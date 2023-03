Steven Alzate sur son avenir avec le Standard : "Je pourrais rester ici un an de plus si on atteint une compétition européenne"

Le Standard dispute un match capital au Club de Bruges dans la course aux champions play-offs ce dimanche 12 mars. Si les Rouches l’emportent, ils passeront devant les Blauw & Zwart au classement et pourraient potentiellement se retrouver dans le top 4.



Steven Alzate sait que la rencontre du jour va être très importante mais reste assez serein avant celle-ci. "Toute l’équipe est confiante. Ça fait quelques matchs qu’on joue bien et qu’on a de bons résultats. On est en meilleure forme que Bruges et c’est un avantage pour nous. On est prêt. Tous les matchs sont importants mais celui-ci l’est encore plus car Bruges est quatrième. On va devoir jouer nos 6 derniers matchs comme des finales de Coupe si on veut atteindre les play-offs 1."

Le milieu colombien n’hésite d’ailleurs plus à dévoiler ses ambitions pour son équipe. "Le but est d’atteindre le top 4. On en est très proche. Au début de la saison, l’objectif était le top 8 mais on performe mieux que ce qui était attendu. Ce serait décevant de ne pas arriver en play-offs 1. On ne pense plus à être dans le top 8. On vise le top 4 maintenant. Si on n’arrive pas à y être, on verra ce qui se passe après. Mais les play-offs 1 sont notre objectif principal désormais."