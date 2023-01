Steven Alzate avant le derby face à Seraing : "Il y a un sentiment de revanche après la défaite du match aller"

RFC Seraing – Standard de Liège, un derby liégeois déséquilibré depuis quelques années mais qui commence à reprendre son sens. Après la défaite à domicile des Standardmen lors du match aller (0-2), un sentiment de revanche est présent dans le camp des Liégeois. Steven Alzate s’est exprimé en conférence de presse avant le derby de samedi.

Depuis son arrivée en bord de Meuse lors du dernier mercato estival, Steven Alzate alterne le bon et le moins bon. Comme tout le noyau liégeois, le milieu de terrain espère vivre une année 2023 pleine de réussite. "On n’a pas encore vu mon vrai niveau. Arrivé dans un nouveau club n’est jamais facile mais je me suis adapté maintenant. J’espère que ça va être une bonne année pour le club et pour moi. Mon objectif est d’aider le plus possible le Standard."

Avec la mise à l’écart de Nicolas Raskin, Ronny Deila a décidé de repositionner le Colombien au poste de numéro 6. Un choix tactique qui semble bien lui convenir. "Durant ma carrière, j’ai joué à différentes positions. Lors des dernières rencontres, j’ai pris la place du numéro 6 et je me sens très bien dans cette position. J’ai les qualités pour contrôler le milieu, je me sens confiant grâce au staff et je suis content de jouer là."