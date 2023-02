Steve Vai clarifie les choses : il n’a pas d’album inédit avec Ozzy Osbourne

"Pour être clair, Ozzy et moi avons bossé ensemble vers 96 et on a passé un peu de temps sur de potentielles chansons pour un album dont il avait déjà enregistré la moitié. Il s’agissait de son futur album Ozzmosis. Nous avons fait des démos d’autres titres, j’en ai construit quelques-uns à tester et c’est finalement " My Little Man " qui a été choisi. Il l’a réenregistré avec son groupe et le résultat était super. "