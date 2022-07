Steve Prefontaine, les légendes ne meurent jamais

C'est un lieu de pèlerinage, un lieu de recueillement. Un incontournable pour tout amateur de course à pied qui se respecte. Un passage obligé pour les fans d'athlétisme. Pour y accéder, rien de plus simple, il suffit d'emprunter le Skyline Boulevard, une petite route sinueuse et pentue qui serpente à flanc de colline, le long de la rivière Willamette. Un quartier cosy, de belles propriétés aux abords soignés, une ambiance paisible de quartier résidentiel américain. A vol d'oiseau, nous sommes à un kilomètre et demi à peine d'Hayward Field, le célèbre stade d'athlétisme (récemment rénové grâce à la générosité de Phil Knight, l'un des fondateurs de Nike) de l'université d'Oregon, épicentre de la culture de la course sur piste aux Etats-Unis et qui vaut à cette paisible ville d'Eugene le surnom de "Tracktown USA". C'est sur cette piste mythique que Steve Prefontaine a forgé sa légende, moustache et ceheveux aux vents. Sur cette piste, témoin de ses plus belles performances. Lui, le coureur atypique qui écrasait tout sur son passage avec un style agressif. "Pré" comme on le surnommait déjà ne connaissait qu'une seule tactique de course: l'attaque. Dès le départ, il prenait la tête du peloton pour ne jamais plus la lâcher. Un coureur à la carrière aussi prometteuse qu'éclair (il détenait tous les records des Etats-Unis des courses comprises entre 2.000 et 10.000 mètres). Une légende vivante.