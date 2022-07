Steve Morse quitte officiellement Deep Purple pour soigner son épouse

On l’avait déjà appris en mars dernier, l’épouse du guitariste de Deep Purple souffre d’une forme très agressive de cancer. C’est pourquoi il avait alors décidé de s’éloigner temporairement du groupe.

Et aujourd’hui, il annonce qu’il quitte officiellement Deep Purple pour se consacrer pleinement à sa femme.

Dans un communiqué, il explique : "J’ai déjà joué mon dernier concert avec Purple en Floride au Rock Legends Cruise [en février]. Je tiens à remercier les fans qui ont si fortement soutenu la musique live et transformé chaque spectacle d’une répétition générale en une expérience tonitruante et excitante. Tout le monde dans le groupe et l’équipe me manquera, mais il faut que je soutienne Janine."

"Elle s’adapte à ses limites. Elle est capable de faire beaucoup de choses par elle-même, et donc on essayera de jouer dans quelques concerts aux alentours avec des amis qui, je l’espère, nous ferons sortir tous les deux de la maison !"