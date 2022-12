Steve McQueen, l’envers du décor sur et en dehors du tournage

Surnommé le Roi du cool, Steve McQueen devient une star dans les années 60 grâce à ses rôles dans La Grande Évasion, L’affaire Thomas Crown et Bullit. Mais depuis toujours, l’acteur est totalement fasciné par le sport automobile. En 1970, au sommet de sa carrière, il veut transmettre cette passion dans un film intitulé Le Mans, le circuit le plus célèbre au monde.

Ce documentaire raconte tout l’envers du décor sur et en dehors du tournage : la personnalité de Steve McQueen, son rapport aux femmes, sa passion sans limites pour les courses automobiles, les innovations techniques de tournage pour parvenir à faire ressentir la vitesse comme si on était à l’intérieur d’un bolide, le témoignage de son fils à qui il a transmis cet amour du volant et de la vitesse…mais aussi tout ce qui a dérapé: le budget explosé pour Le Mans, les problèmes de scénario, les conflits avec le studio hollywoodien, le réalisateur qui démissionne, les prises de risques énormes et quotidiennes lors du tournage, les accidents, le stress de McQueen après le massacre de Sharon Tate par les adeptes de la secte Charles Manson… Et à l’arrivée, tout ce qu’il y a perdu, mais aussi le culte pour ce film qui s’est ensuivi.

"Être acteur, c’est le pied. Être une star, c’est la merde." Steve McQueen

Avec de nombreuses anecdotes et images d’archives fournies par son fils Chad, mais aussi avec des enregistrements de la voix de Steve McQueen encore jamais diffusés, ce documentaire réussit à nous embarquer instantanément dans l’histoire de la vie de cet acteur culte.

Steve McQueen est mort en 1980 d’une forme rare d’un cancer du poumon dû à l’amiante. Ironie du sort : le même amiante figurait dans les combinaisons des coureurs dans les années 60. Il avait 50 ans.

Rendez-vous pour cette soirée spéciale Steve McQueen ce vendredi 23 décembre dès 20h35 sur La Trois, et en replay sur Auvio durant 90 jours.