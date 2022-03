Steve Jordan aidera les Rolling Stones à terminer leur nouvel album

Keith Richards a confirmé que le batteur et associé de longue date du groupe, Steve Jordan, leur prêtera main-forte pour le nouvel album des Stones.

Keith Richards a récemment révélé que le groupe travaillait sur des nouveaux titres. Dans le dernier épisode du podcast Rolling Stone Music Now, le guitariste a répondu aux rumeurs qui prétendaient que Charlie Watts avait terminé le travail sur le prochain album studio des Rolling Stones avant sa mort. "Nous avons beaucoup de choses de Charlie encore dans la boîte", a-t-il expliqué. Il poursuit : "Nous étions à mi-chemin de la réalisation d’un album quand il est décédé. Bien sûr, si nous voulons continuer à enregistrer, nous allons avoir besoin d’une batterie et ce sera Steve Jordan."

Keith Richards a également révélé durant le podcast qu’au départ, il était réticent à l’idée de réaliser une tournée sans Charlie Watts lorsque celui-ci est tombé malade. "Je me disais : 'Oh, je ne peux pas faire ça sans Charlie'. Mais il m’a dit : 'Tu peux le faire avec Steve. Il peut prendre ma place à tout moment'. Et il m’a convaincu. Bon sang, j’adorais cet homme", conclut-il.

Retrouvez l’intégralité du podcast avec Keith Richards ici.

Keith Richards a évoqué sa douleur dans l’émission CBS This Morning suite au décès de Charlie Watts l’année dernière : "C’était un véritable choc. Il avait eu un cancer un an ou deux auparavant, mais il l’avait vaincu. Il a été frappé par une double malchance". Il a ajouté que les Stones avaient envisagé d’annuler le reste de leur tournée No Filter après avoir perdu leur batteur et ami. Finalement, la décision a été prise de poursuivre, car c’est certainement ce qu’il aurait souhaité. Un dernier concert a eu lieu le 6 décembre à Londres pour rendre hommage à Charlie Watts.

Pour fêter leurs 60 ans de carrière, le groupe lance cet été une nouvelle tournée Sixty qui s’arrêtera dans 13 villes d’Europe à travers 10 pays. Il s’agira d’un nouveau spectacle avec une toute nouvelle production. Le coup d’envoi sera donné à Madrid le 1er juin, et le groupe s’arrêtera donc chez nous en Belgique le 11 juillet.

Réécoutez ici notre émission spéciale sur les Rolling Stones et leur retour en Belgique avec Dominique Ragheb et Raphael Scaini sur Classic 21.