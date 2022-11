Steve Harris, ex-Iron Maiden, grand fan du club de foot West Ham

Steve découvre le foot à 9 ans et rêve de jouer en Claret and Blue. A tel point qu’au début de son adolescence, il est ''scouté'' par le célèbre dénicheur de talent Wally St Pier qui l’invite à venir s’entraîner pour West Ham et devenir professionnel. En 2018, alors qu’ils visitent les installations du Bayern Munich, Steve Harris et le guitariste Adrian Smith se voient remettre un maillot du club bavarois floqué du numéro 666, en hommage à leur célèbre morceau “The Number of the Beast” (1982).