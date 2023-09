Steve Hackett partage un nouveau clip live de "Can Utility And The Coastliners"

Steve Hackett a partagé une nouvelle vidéo live du titre de Genesis "Can Utility And The Coastliners".

Ce morceau est extrait de son nouvel album live, Foxtrot At Fifty + Hackett Highlights, sorti ce 15 septembre. Le set a été filmé lors du concert de son groupe à Brighton pendant la tournée Foxtrot At Fifty de l’année dernière, qui marquait l’anniversaire du quatrième album de Genesis et le deuxième sur lequel il avait joué.

"Foxtrot a été une étape importante pour Genesis, une percée artistique", déclare Steve Hackett. "J’en suis aussi fier aujourd’hui que je l’étais à sa création. Je suis ravi de pouvoir présenter cet album dans son intégralité lors d’une tournée, et l’enregistrement en direct est d’une qualité exceptionnelle en termes d’interprétation, de visuels et de production. C’est un véritable festin… Bon appétit !"

L’artiste a déjà publié des clips de "Watcher Of The Skies" et de "A Tower Struck Down".

Filmé par Paul Green, mixé par Chris Lord-Alge et masterisé par Ted Jensen, Foxtrot At Fifty + Hackett Highlights : Live in Brighton sera disponible en plusieurs formats, dont 2CD/Blu-ray, 2CD/2DVD et 4LP. Toutes les infos ici.