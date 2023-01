Steve Darcis : "Oui, bien sûr, le poste de capitaine de Coupe Davis m’intéresse"

En fait, il est plus que le candidat idéal. Il est le successeur tout désigné de "Captain Van Herck". Et il a évidemment envie d’endosser ce nouveau costume. "Johan m’a appelé il y a deux jours, pour me faire part de sa décision. Je pense que c’était par respect. J’ai toujours été correct avec lui, et lui a fait pareil. On a une super-relation. Si je suis intéressé ? Oui, je suis intéressé, maintenant que Johan arrête. La Coupe Davis m’a toujours tenu à cœur, et me tient encore à cœur. Je pense que ma candidature sera posée dans pas longtemps."

Le nom des deux lauréats sera-t-il connu avant celui du nouveau sélectionneur des Diables Rouges ?