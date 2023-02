Steve Darcis, nouveau capitaine belge : "Je connais pas mal de choses sur la Coupe Davis et il va falloir s’en servir"

Votre rêve, c’est quoi ? Remporter cette Coupe Davis en tant que coach parce que vous êtes passé à côté en tant que joueur ?

"C’est sûr que ce serait un rêve. Maintenant, on en est très très loin. L’objectif pour moi, c’est d’essayer de faire du mieux que je peux, d’essayer de rester en place le plus longtemps possible. Et puis la suite, voilà, on ne maîtrise pas toujours tout non plus."

Quand vous avez fait acte de candidature, vous avez tout de suite senti qu’il y avait une unanimité autour de votre nom au niveau des instances fédérales, de part et d’autre, au niveau des joueurs ?

"En tout cas, jamais je n’ai eu l’impression que les fédérations ne me faisaient pas confiance. Les joueurs, je les ai vus souvent et je les ai vus récemment assez souvent, notamment à la préparation hivernale de cette fin d’année. Et j’ai l’impression que ça se passe bien avec tout le monde. Donc oui, je me sentais bien. Maintenant, je ne savais pas qui allait se présenter, je ne savais pas comment ça allait se passer et là, je suis vraiment hypercontent d’avoir été choisi, forcément."

Quand le nom de Ruben est sorti, vous avez eu peur ? Vous avez douté à un moment ?

"Non, non, sans prétention. Parce que j’estimais que ma carrière personnelle, que ma carrière en Coupe Davis, que l’expérience, l’âge… il y avait beaucoup de choses qui parlaient quand même pour moi. Alors forcément, c’est quelqu’un que je respecte beaucoup et d’ailleurs il sera à côté de moi. Donc je pense qu’on va faire vraiment une belle équipe. Mais moi, j’y croyais quoi."

Avez-vous déjà parlé avec David ou est ce que quand votre nom est sorti, David vous a contacté ?

"Ah non, je n’ai contacté aucun joueur. Je n’ai parlé de ça à personne parce que je voulais absolument attendre d’être d’abord sûr que ce soit complètement officiel. Et maintenant que c’est chose faite, je vais pouvoir prendre mon téléphone et commencer à appeler chacun des joueurs, chaque membre du staff, chacun personne qui va faire partie de l’équipe. Et on verra un peu le retour que j’ai dans les prochains jours."

Et même quand vous étiez joueur vous n’avez jamais parlé de ça avec David ?

"On n’a jamais parlé de ça parce qu’il savait aussi que je voulais être capitaine un jour. C’est sûr que tout le monde le savait, mais moi, dans ma tête, Johan était en place. Ça se passait super bien avec les joueurs. Et le meilleur des exemples, c’est que David est allé en Corée. Donc il est en Corée parce que c’était Yohann aussi parce que ça se passait très bien. Et moi, je l’ai toujours dit, même si je rêvais d’être capitaine, je ne serai jamais passé dans le dos de Johan. Donc voilà, on n’en a pas, on n’en a pas discuté et le sujet était clos. Mais je sais, je sais qu’au fond de lui, il savait que c’était quelque chose que j’aurais voulu faire."