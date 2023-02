Steve Darcis et Wim Fissette aux commandes des équipes nationales de tennis

Steve Darcis, alias "Monsieur Coupe Davis" est le nouveau capitaine de l’équipe nationale belge Coupe Davis. Chez les dames, c’est Wim Fissette qui prend en main le team noir-jaune-rouge en Billie Jean King Cup. L’info était révélée par La Dernière Heure/Les Sports ce matin, nous sommes en mesure de la confirmer.

Le choix de Steve Darcis (38 ans) semble couler de source. Il a le profil idéal pour succéder à Johan Van Herck, qui a définitivement tiré sa révérence après la défaite des messieurs en Corée du Sud.

Le Liégeois connaît le tennis belge sur le bout des doigts. Il est responsable du Team Pro à l’AFT. Il s’est toujours surpassé en Coupe Davis (finales en 2015 et en 2017) quand il était joueur, et il réussira à insuffler son énergie et surtout sa grande expérience à l’équipe belge emmenée par David Goffin (ATP 41). Il sera épaulé par Ruben Bemelmans.