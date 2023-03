Steve Coogan et Philippa Langley pour rétablir la vérité sur Richard III, "The lost king"

Techniquement, est-ce que c’était difficile de résumer une enquête longue et complexe en seulement une heure et demie de film ?

Philippa : Oui, cela a duré des années !

Steve : Oui, vous devez faire des choix, vous ne pouvez pas tout raconter, il y a toute une série d’omissions, mais vous ne pouvez pas vous concentrer sur le "plus important", certaines parties semblent triviales, éphémères et sans intérêt, mais il fallait garde ces parties parce qu’elles donnaient de la vie au récit. C’est un équilibre entre les éléments littéralement importants de cette histoire et les petits détails qui l’humanisent. Que ce soient des détails de la vie de Philippa ou de celle de Richard.

Philippa : J’ai écrit deux livres sur le sujet que Steve et Jeff, les scénaristes, ont lus mais ils m’ont dit qu’ils avaient besoin de plus de matière que ça, ils avaient besoin de lire mes documents, et mes notes, et également des témoignages pour soutenir tout ce qui allait se retrouver à l’écran. Ça a été un processus très long.

Philippa, Sally Hawkins qui vous incarne à l’écran ne vous ressemble pas du tout, mais qu’avez-vous voulu lui transmettre avant le tournage ?

Philippa : J’avais confiance dans le métier de Sally, et dans ce dont elle avait besoin pour jouer le rôle, c’est une de ces actrices qui arrivent à s’imbiber d’un personnage, à habiter le rôle. Je voulais vraiment lui donner tout ce dont elle aurait besoin, elle a vu toutes les vidéos dans lesquelles j’apparais pour raconter mon histoire. Et il y en avait une plus précisément où je parlais de mon père qui n’est malheureusement plus parmi nous, et cette vidéo l’a particulièrement touchée, et elle en a tiré beaucoup.

Dernière question, est-ce qu’on pourrait voir ce film comme l’histoire de combat pour changer une mauvaise réputation ?

Steve : Oui, cette histoire raconte comment changer la réputation de Richard, une image qui colle au roi depuis 500 ans, mais aussi celle qui a été établie par les universités depuis 10 ans, et donc, le film veut réhabiliter Richard et également réhabiliter Philippa pour lui rendre ce qui lui est dû.