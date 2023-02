Stereo Grand en session dans le cadre de la Semaine de la musique belge sur Classic 21

Le groupe est de retour avec un nouvel album It’s alright, prévu pour le printemps.

Il avait commencé à y travailler en 2019, avant un confinement de deux longues années. Ils ont tout de même continué à composer sans relâche. Certains compagnons de route ont pris d’autres chemins, et c’est désormais forte de l’arrivée de musiciens aussi talentueux qu’expérimentés que l’aventure Stereo Grand continue.

Le groupe a expliqué l’aspect "binaire" de ce nouvel album au micro de Marie-Amélie Mastin : d’un côté, "It’s Alright" peut être pris de manière ironique, cynique, ou bien aussi de manière tout à fait positive. Le groupe confie que les titres reflètent un certain questionnement du monde dans lequel nous vivons, partage son anxiété, mais propose aussi d’autres titres beaucoup plus solaires comme "Look Back" ou "The Alchemist".

Stereo Grand nous a offert deux nouveaux titres en exclusivité : "Apple Tree" et "Always More", qui figureront sur le prochain album.

Toutes ces nouveautés seront à découvrir sur scène lors d’une release party le 26 mai au Botanique à Bruxelles. Le groupe avoue attendre avec impatience de revenir sur scène après tout ce temps passé en confinement.

Formé en 2008, Stereo Grand fêtera cette année ses 15 ans d’existence et donnera donc suite aux désormais classiques singles "Yeah Yeah", "Stereo" & "Final Act" qui avaient inondé les ondes radiophoniques belges.

Rendez-vous ici pour découvrir tous les artistes qui participent à la Semaine de la musique belge sur Classic 21.

Et ci-dessous, voici l’interview complète à réécouter :