Steppenwolf, titre d’un roman allemand pour un groupe américain

''Steppenwolf'' est en fait le nom d’un roman de l’auteur allemand : Hermann Hesse qui relate sa lutte contre l’isolement et la spiritualité de l’époque. Le roman tire son nom du mot allemand pour le loup des steppes, une espèce de loups gris qui vivent près de la mer Caspienne. C’est le producteur, Gabriel Mekler, qui avait lu le livre et qui a suggéré le nom au groupe. Il explique, je cite : "Je pense que c’est un mot qui a fière allure à l’impression, et cela évoque un certain degré de mystère et de puissance." Il faut savoir qu’Hermann Hesse est un auteur célébré en Allemagne dans un Festival où Steppenwolf a été invité à jouer en 2002, et que ce nom a même inspiré un auteur de comic books : Jack Kirby, dans la création d’un super vilain qui affronte la Justice League et que vous avez peut-être vu au cinéma en 2017. Le bouquin aura eu beaucoup plus d’impact qu’il n’en a l’air.