Stephen Sanchez, l’artiste américain qui explose avec son single très sixties, "Until I found you"

Dans le 8/9, Bruno Tummers nous présente le nouveau single de Stephen Sanchez Until I found you, qui cartonne déjà sur VivaCité et dans le monde entier.

Jeune Américain de 21 ans originaire de Nashville, Stephen Sanchez a déjà sorti deux EP ces deux dernières années, et il est en train de se faire un nom. Stephen Sanchez vient de sortir un titre qui s’appelle Until I found you, qui a démarré grâce à TikTok et qui est en train de devenir un carton mondial.

C’est le grand retour du slow de l’été. Until I found you est un titre très référencé sixties jusque dans le clip : un côté blues, un côté Elvis, avec coupe banane, voiture décapotable et Marylin sur le coffre.

Si vous voulez découvrir cet artiste qui monte, son EP Easy On My Eyes est disponible sur les plateformes, et régulièrement présent dans la playlist de VivaCité.