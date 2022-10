Stephen King, l’écrivain de l’horreur très rock’n’roll raconté par BJ Scott

Stephen et Tabitha possèdent une station de radio à Bangor, dans le Maine, appelée WKIT ou méchante, qui propose du rock classique à fond, beaucoup d’humour et l’émission de radio nocturne d’Alice Cooper.

De 1992 à 2012, SLe groupe a rencontré un succès fulgurant pour son fun rock humoristique et non égocentrique. Les bénéfices de leurs concerts étaient reversés à des œuvres de charité. Il joue de la guitare et chante (pas très bien) mais il s’en moque. Le groupe s’est dissous lorsque la co-créatrice Kathi Kamen Goldmark est décédée d’un cancer du sein. En 2015, certains membres ont relancé le groupe et King revient à l’occasion pour aider des causes louables. Il est bien établi que les influences musicales de Stephen King sont un mélange sauvage de rock classique solide, de disco et de punk. Il est un grand fan des Ramones. Il a écrit les notes de pochette de leur album hommage, les a mentionnés à plusieurs reprises dans ses livres et a contracté une chanson d’eux pour son film ''Pet Semetary''.