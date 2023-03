Stephen Hawking décédait il y a cinq ans : "Un créateur d’humanité" selon Josef Schovanec

Le handicap de Hawking ? Surprise : il pourrait ne pas être celui que l’on croit, à savoir la sclérose latérale amyotrophique (maladie de Charcot) qu’il avait et qui le paralysait. De la perspective de son entourage, et notamment de celle qui devint sa première épouse, Jane Hawking, son handicap premier était sa bizarrerie. Un bizarre de plus dans une famille qui était, "folle, folle" d’après cette dernière. Il avait une démarche bizarre, la tête penchée, le visage dissimulé derrière ses cheveux, plongé dans ses pensées, ne remarquant pas, le groupe de filles de l’autre côté de la rue. À Oxford, sa ville de naissance et premier lieu d’études, il était jugé "singulièrement inepte", ne prenait pas de notes pendant les cours, des cours auxquels il ne venait pas car il se levait fort tard. Et s’il finit par avoir de bons résultats, c’était uniquement car on savait que les meilleurs élèves iraient à Cambridge, autant dire qu’on allait être enfin débarrassé de lui. Et Jane Hawking d’ajouter que les choses étaient si extrêmes qu’en se rapprochant de lui, elle savait qu’elle allait perdre toutes ses amies, choquées de voir ses fréquentations.

Bref, on ignore quel diagnostic précis il aurait pu recevoir, mais de toute évidence il en aurait fallu plus d’un, et pas de sclérose. Peu importe le label : ce qui compte, c’est qu’aucun label unique ne puisse rendre compte de l’être humain, même et surtout quand on a l’absolue conviction de l’opposé.

Deuxième leçon du handicap de Hawking, bien moins plaisante : face à la situation qui se dégradait sur le plan médical, les grandes entreprises d’informatique inventaient des solutions techniques de plus en plus sophistiquées et il bénéficiait d’un soutien fort de la part de ses collègues. Très bien, mais il pourrait plus s’agir d’un cache-sexe que d’un progrès, étant donné qu’il fut plus l’exception que la règle. Avec le corollaire pervers que les autres personnes handicapées relèveraient d’une catégorie autre, inférieure, ce qui expliquerait la différence de traitement entre eux et Hawking.