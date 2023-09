Stephen Fry, narrateur d’Harry Potter : sa voix reproduite par une IA et utilisée à son insu

Les intelligences artificielles et les préoccupations qu’elles suscitent sont au cœur des débats qui animent les acteurs et scénaristes en grève à Hollywood. Les scénaristes craignent d’être réduits à corriger des scripts générés par des IA. Quant aux acteurs ils souhaitent protéger leur voix et leur image contre des reproductions abusives. Et, d’un côté comme de l’autre, s’ajoute la crainte de voir son poste disparaitre au profit d’une intelligence artificielle.

Les syndicats d’acteurs et de scénaristes demandent une législation plus stricte pour encadrer l’utilisation de l’IA dans le milieu du cinéma. Fran Drescher, présidente du syndicat des acteurs d’Hollywood SAG-AFTRA avait déclaré lors d’une conférence de presse en marge de la grève en juillet dernier : "L’IA constitue une menace existentielle pour les métiers créatifs." Elle avait ajouté : "Les acteurs devaient être protégés contre l’exploitation de leur identité et de leur talent sans leur consentement et sans rémunération." Fran Drescher avait appelé à se mobiliser : "C’est un moment d’histoire, un moment de vérité. Si on ne tient pas le coup maintenant, on va tous avoir des ennuis. On court le risque d’être remplacés par des machines et des grandes entreprises, qui se soucient davantage de Wall Street que de vous et votre famille."

Face aux inquiétudes grandissantes concernant la place de l’IA dans le milieu professionnel, le créateur de ChatGPT a dressé une liste de métiers que l’IA ne pourra pas remplacer.