Stephen Curry, des larmes pour l’éternité

Certains diront que Curry est un devin, qu’il avait pressenti que les Warriors allaient remporter cette 6e manche. D’autres affirmeront que sa confiance en lui est sans limites et qu’il savait probablement déjà, au beau milieu de ce 3e quart-temps, que le graal lui tendait les bras. La vérité se situe sans doute entre les deux. Toujours est-il que les Celtics ne reviendront effectivement jamais. Et qu’avec 13 points d’avance à 20 secondes de la fin, les Warriors peuvent enfin savourer.

Savourer ce 4e titre en huit ans, sans doute le plus beau. Certains Warriors impatients sautillent frénétiquement sur le banc, d’autres sont déjà prêts à envahir le terrain. Stephen Curry lui, s’écroule. Seul, sous le panier. Lui, la star des Warriors, le meilleur joueur de ces Finales, qui a besoin d’un moment pour mesurer ce qu’il vient de réaliser. Les larmes coulent et rendent l’ovni Curry un peu plus humain.

Des larmes tellement symboliques…

Parce que pendant deux ans, les Warriors, broyés par les graves blessures, ont dû faire une croix sur leurs ambitions de titre, accumulant les défaites et les frustrations.

Parce que, pour la première fois de sa carrière, Curry a enfin été élu meilleur joueur des Finales. Sans doute la dernière ligne qui manquait à son exceptionnel palmarès.

Parce que ce 4e titre aura été parsemé d’embûches, aura été acquis au forceps et sans Kevin Durant, lui conférant sans doute encore un peu plus de saveur.

7 ans après leur premier titre, les Warriors rayonnent à nouveau du sommet de leur trône, tout en haut de la Ligue. 4e bague au doigt, Stephen Curry savoure. Ce titre, c’est le sien. Et il confirme que la dinastie Warriors est loin d’avoir écrit la dernière page de son histoire.